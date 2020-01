Turchia-Germania: oggi il cancelliere tedesco Merkel ad Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel sarà oggi ad Ankara, dove incontrerà il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo afferma la presidenza turca in una nota, secondo cui il colloquio verterà in particolare sulle relazioni bilaterali e sui possibili passi da intraprendere per aumentare il livello di cooperazione. Spazio anche a un confronto sulle relazioni tra Turchia e Unione europea, in particolare per quanto riguarda il processo di adesione, l'aggiornamento dell'unione doganale e la liberalizzazione dei visti nel contesto della presidenza di turno tedesca, al via a luglio. Infine, Merkel ed Erdogan discuteranno delle principali questioni regionali e internazionali all'ordine del giorno, in particolare delle crisi in Siria e in Libia. I due leader parteciperanno anche all'inaugurazione ufficiale dei nuovi edifici dell'Università turco-tedesca. (Tua)