Iraq: ingenti misure di sicurezza per manifestazioni a Baghdad

- I servizi di sicurezza iracheni hanno dispiegato un ingente dispositivo di agenti e hanno bloccato l'accesso ad alcune strade che consentono l'accesso a Baghdad per le manifestazioni di protesta contro la presenza delle truppe statunitensi nel paese. Lo ha riferito ad "Agenzia Nova" un fonte della sicurezza locale. Centinaia di persone si sono radunate sin da questa a mattina nella zona di Jadiriya, vicino alla zona verde, per dare il via alla manifestazione. Una fonte locale ha dichiarato a "Nova" che il religioso Moqtada al Sadr ha partecipato alla manifestazione. (segue) (Irb)