Iraq: ingenti misure di sicurezza per manifestazioni a Baghdad (2)

- La manifestazione “senza precedenti” prevista oggi, 24 gennaio, nella capitale irachena Baghdad “unirà per la prima volta milioni di persone provenienti contro la presenza degli Stati Uniti nel 2003”, ha detto ad “Agenzia Nova” Salam al Shammari, deputato della colazione Al Sairoon (“In marcia insieme”) del predicatore sciita Moqtada al Sadr. Il parlamentare iracheno ha detto che la dimostrazione sarà “espressione della posizione unificata del parlamento contro la presenza militare straniera” e per chiedere “una sovranità nazionale completa e indipendente”. Il politico sciita ha evidenziato il fallimento del presunto “progetto americano per dividere il paese su basi settarie”, anticipando una partecipazione “senza precedenti” nelle proteste contro “ogni forza di occupazione straniera, sotto qualsiasi autorità internazionale”. Secondo Shammari, la “richiesta unitaria popolare” di estromettere i militari statunitensi è “un passo importante” per il successo “delle legittime richieste del popolo” anche per quanto riguarda le riforme contro la corruzione. (segue) (Irb)