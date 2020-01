Italia-Iraq: oggi l'incontro tra Conte e il presidente Salih

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrà luogo oggi pomeriggio a Roma l'incontro tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il presidente della Repubblica irachena, Barham Salih. Lo fa sapere Palazzo Chigi in una nota. Nel corso del suo viaggio il capo dello Stato di Baghdad si recherà anche a Città del Vaticano per un incontro con Papa Francesco. La visita avviene in un momento di forti pressioni sul presidente iracheno, chiamato a nominare un nuovo capo del governo in sostituzione del dimissionario Adel Abdul Mahdi mentre sul terreno proseguono le proteste e gli scontri che dallo scorso ottobre hanno provocato oltre 500 morti. Sul tavolo di Salih anche il dossier legato all'espulsione delle forze militari straniere dal territorio iracheno, richiesta lo scorso 5 gennaio dalla Camera dei rappresentanti di Baghdad in risposta al raid con cui gli Stati Uniti due giorni prima avevano ucciso il generale iraniano Qasem Soleimani e il capo delle Brigate Hezbollah Abu Mahdi al Muhandis. (Res)