Usa-Italia: vicepresidente Pence oggi in visita a Roma, focus sul contenimento dell'influenza cinese

- Comincia oggi la visita ufficiale di due giorni a Roma del vicepresidente statunitense Mike Pence. Durante la sua permanenza, il numero due di Donald Trump incontrerà papa Francesco e i massimi rappresentanti della politica italiana. Stando a quanto si apprende, il principale obiettivo della breve visita in Italia del numero due della Casa Bianca sarà quello di riaffermare l’alleanza strategica tra Italia e Stati Uniti in un'ottica di contenimento dell'influenza cinese in Europa. Ampio spazio avranno anche i temi legati alla cooperazione militare bilaterale, con particolare attenzione alla questione delle basi militari statunitensi sul suolo italiano che Washington vorrebbe mantenere. La capitale ha disposto tutte le misure volte a garantire la sicurezza durante la permanenza di Pence. Nel corso della visita, infatti, saranno stati predisposti divieti di sosta ed eventuali modifiche alla viabilità. I divieti e le conseguenti deviazioni sono concentrati principalmente nelle aree di palazzo Chigi, Villa Taverna e Quirinale.Previste anche limitazioni alla circolazione e alla sosta nell'area del centro e del Vaticano.Sul sito di Muoversi a Roma sono indicati anche i divieti di fermata che saranno attuati in via Frescobaldi, via Raimondi (tra via Corelli e via Frescobaldi), via Mercadante, via Pergolesi, via Pinciana (tra piazzale del Brasile e via Puccini), via Aldega, via Paisiello (tra via Carissimi e viale Rossini). Entro le 12, è prevista la rimozione dei veicoli in sosta anche da via della Stamperia e piazza Accademia di San Luca. A partire dalle 14, inoltre, saranno sospese le postazioni taxi di via del Corso, via del Pozzo, largo Chigi, via Boncompagni, piazza Barberini, piazza Venezia (fino al 25 gennaio) e largo di Torre Argentina (fino al 25 gennaio). In entrambi i giorni è prevista la sospensione delle due fermate del tram presenti su viale Rossini, in direzione Porta Maggiore. Interessate le linee 3, 19 e 2 prolungata. (Rin)