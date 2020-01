Cina: coronavirus, ministero Finanze stanzia 145 milioni di dollari per l'emergenza

- Il ministero delle Finanze cinese ha stanziato un totale di un miliardo di yuan (circa 145 milioni di dollari) per sostenere la battaglia della provincia di Hubei contro la propagazione del nuovo coronavirus. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Le autorità sanitarie cinesi hanno riferito che 830 casi confermati di polmonite causati dal nuovo coronavirus (2019-nCoV) sono stati segnalati in 29 regioni a livello provinciale nel paese, dati aggiornati alla mezzanotte di ieri, giovedì 23 gennaio. Un totale di 1.072 casi sospetti sono stati segnalati in 20 regioni a livello provinciale. La polmonite ha provocato 26 morti, di cui 24 nella provincia di e uno nella provincia di Hebei nella Cina settentrionale, secondo la commissione. Alla mezzanotte di ieri, cinque casi confermati sono stati segnalati nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao e Taiwan. (segue) (Cip)