Cina: coronavirus, ministero Finanze stanzia 145 milioni di dollari per l'emergenza (2)

- Il quartier generale di Wuhan per il controllo e trattamento della polmonite causata dal nuovo coronavirus ha annunciato che dalle 10 di questa mattina Wuhan ha sospeso tutti i servizi di autobus urbani, metropolitane, traghetti e autobus a lunga percorrenza, nonché i voli e i treni per i passeggeri fino a nuovo avviso. Le misure sono state adottate nel tentativo di "bloccare efficacemente la diffusione del virus, frenare risolutamente l'epidemia e garantire la salute e la sicurezza delle persone", ha affermato l'avviso. Sette nuovi casi di Wuhan Coronavirus sono stati confermati a Shanghai a partire dalla mezzanotte di ieri, che si vanno ad aggiungere ai 571 casi già confermati in Cina e a ben 17 decessi. Con oltre 11 milioni di abitanti, la città di Wuhan, capitale della provincia di Hubei e luogo dove si è manifestata l'infezione, è il principale centro industriale e commerciale della Cina centrale e un importante hub di trasporto, sede del più grande porto interno del paese e porta d'accesso alla sua gigantesca diga idroelettrica delle Tre Gole. (segue) (Cip)