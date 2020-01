Cina: coronavirus, ministero Finanze stanzia 145 milioni di dollari per l'emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il virus si è diffuso dalla città di Wuhan ai maggiori centri abitati della Cina, tra cui Pechino, Shanghai, Macao e Hong Kong. All'estero, la Thailandia ha confermato quattro casi, mentre Stati Uniti, Taiwan, Corea del Sud e Giappone ne hanno segnalato uno ciascuno. Il presidente Donald Trump ha annunciato che i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno già adottato piani preventivi di contenimento in vista di una possibile pandemia. "Pensiamo che l'allarme sarà gestito molto bene", ha detto Trumpo dal vertice di Davos in Svizzera. Circa 2.200 persone che sono venute in contatto con persone infette sono state poste in isolamento sanitario. L'infezione dal nuovo ceppo letale di coronavirus si presenta con sintomi simili a quelli di una normale polmonite ma non è altrettanto curabile con una terapia farmacologica e non esistono vaccini. Alle persone contagiate in Cina si è aggiunto ieri un caso segnalato a Hong Kong e uno a Macao, oltre a un caso negli Stati Uniti, uno a Taiwan, uno in Corea del Sud e quattro casi in Thailandia. (segue) (Cip)