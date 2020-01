Cina-Thailandia: incontro ministri Esteri Wang-Don, focus su rafforzamento cooperazione

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, ha incontrato ieri a Pechino il suo omologo della Thailandia Don Pramudwinai. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". "La Cina è disposta a lavorare con la Thailandia per attuare il consenso raggiunto dai leader dei due paesi, e spingere il loro ampio partenariato strategico cooperativo a nuovi livelli", ha detto Wang. La questione del Mar Cinese Meridionale riguarda i diritti e gli interessi sovrani della Cina, ha aggiunto il ministro cinese, sottolineando che la Cina è pronta a gestire e controllare le differenze con i paesi interessati attraverso il dialogo, per rafforzare la fiducia reciproca e promuovere la cooperazione. Don ha espresso la speranza che la consultazione sul Codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale sarà accelerata e ritiene che i paesi della regione siano in grado di controllare la situazione. Le due parti si sono anche scambiate opinioni sulla siccità nel bacino del Mekong.(Cip)