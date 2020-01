Cina: Oms, coronavirus non è ancora emergenza di livello globale (2)

- L'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale è definita dall'Oms come un evento straordinario che costituisce un rischio per la salute pubblica per altri Stati attraverso la diffusione internazionale delle malattie, e che richiede potenzialmente una risposta internazionale coordinata. Tedros ha affermato che la Cina ha adottato misure ritenute appropriate per contenere la diffusione del coronavirus a Wuhan e in altre città, e l'Oms spera che tali misure si rivelino efficaci nel contenere rapidamente la diffusione dell'infezione. Il capo dell'Oms ha ringraziato il governo cinese per la sua collaborazione e trasparenza. Le autorità cinesi hanno avuto successo nell'isolare e sequenziare il virus molto rapidamente, e hanno condiviso le informazioni con l'Oms e la comunità internazionale. Per il momento, l'Oms non raccomanda restrizioni più ampie ai viaggi o al commercio, e consiglia di proseguire lo screening delle uscite negli aeroporti come parte di una serie completa di misure di contenimento. "Tutti i paesi dovrebbero disporre di misure per rilevare i casi di coronavirus, anche presso le strutture sanitarie", ha affermato Tedros. (segue) (Cip)