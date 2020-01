Brasile: il presidente Bolsonaro arriverà oggi in India per la sua visita di stato

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, arriverà in India oggi per la visita di Stato nel Paese in programma dal 24 al 27 gennaio su invito del primo ministro indiano, Narendra Modi. Bolsonaro sarà l'ospite d'onore della 71ma parata della Festa della Repubblica, il 26 gennaio. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri di Nuova Delhi, precisando che il leader brasiliano sarà accompagnato da una delegazione composta da sette ministri, dal presidente del Gruppo di amicizia Brasile-India del Parlamento brasiliano, da alti funzionari e da rappresentanti delle imprese. L'ultimo presidente brasiliano a visitare l'india è stato Michel Temer nell'ottobre del 2016, in occasione dell'ottavo vertice dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) a Goa. Modi è stato a Curitiba nel novembre del 2019 per il nono vertice del gruppo dei cinque paesi emergenti. Per Bolsonaro sarà la prima visita ufficiale in India. Prima di lui altri due presidenti brasiliani sono stati ospiti d'onore nel giorno della Repubblica indiana: Fernando Henrique Cardoso nel 1996 e Luiz Inacio Lula da Silva nel 2004. (segue) (Brb)