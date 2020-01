Brasile: il presidente Bolsonaro arriverà oggi in India per la sua visita di stato (3)

- Secondo quanto anticipato dal governo brasiliano il presidente Bolsonaro firmerà tra i 10 e i 12 accordi commerciali e di investimento con il Paese asiatico. "Esistono molte potenzialità da esplorare", ha affermato l'ambasciatore e segretario per i negoziati bilaterali in Asia, nel Pacifico e in Russia, Reinaldo José de Almeida Salgado lo scorso 17 gennaio. "C'è molto margine di miglioramento, e questo è uno degli obiettivi della visita del presidente", ha detto. "L'obiettivo del viaggio del capo di Stato è quello di concedere specifica attenzione all'Asia, che è di gran lunga la regione più dinamica del mondo dove si concentra il 65 per cento della popolazione mondiale", ha affermato il diplomatico. Almeno sei ministri faranno parte della gruppo presidenziale. Tra questi il ministro degli Esteri, Ernesto Araujo, dell'Agricoltura, Tereza Cristina, delle Miniere ed Energia, Bento Albuquerque, della Scienza e Tecnologia, Marcos Pontes, della Sicurezza istituzionale, Augusto Heleno e della Cittadinanza, Osmar Terra. (Brb)