Usa: Russiagate, dipartimento Giustizia ammette "insufficienti" premesse per continuare a monitorare ex consigliere di campagna Trump (2)

- Il Dipartimento ha ottenuto le ingiunzioni nel 2017, ma ha ammesso di aver commesso un errore solo dopo che il mese scorso l'ispettore generale del Doj ha affermato che gli agenti dell'Fbi "non hanno rispettato l'obbligo di base" per garantire che le richieste di controllo di Page fossero "scrupolosamente accurate". In una dichiarazione Page ha affermato: "L'archiviazione senza precedenti di oggi rappresenta un altro passo sulla strada del risanamento del gravemente danneggiato sistema giudiziario americano. Spero che questa ultima ammissione di colpa di violazioni dei diritti civili da parte del dipartimento di Giustizia segni il continuo miglioramento verso il ripristino della giustizia e la riparazione di questi danni reputazionali". (Was)