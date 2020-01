Usa-Iran: Pompeo, decise ulteriori sanzioni a industria petrolchimica di Teheran

- Gli Stati Uniti oggi compiono nuovi passi nella campagna di "massima pressione economica per negare al regime iraniano tutte le fonti di entrate per finanziare le sue attività destabilizzanti". Lo annuncia in una nota il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. "Il dipartimento di Stato sta imponendo sanzioni alla società cinese Shandong Qiwangda Petrochemical, alla Triliance Petrochemical con sede a Hong Kong e a Jiaxiang Industry Hong Kong Limited per aver consapevolmente intrapreso una transazione significativa per l'acquisto, l'acquisizione, la vendita o trasporto di prodotti petrolchimici dall'Iran, ai sensi dell'ordine esecutivo (Eo) 13846. Stiamo anche - aggiunge Pompeo - imponendo sanzioni per due dei dirigenti delle società sopra identificate, Ali Bayandarian, amministratore delegato di Triliance Petrochemical e Zhiqing Wang, presidente e rappresentante legale di Shandong Qiwangda Petrochemical". (segue) (Com)