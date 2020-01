Usa-Iran: Pompeo, decise ulteriori sanzioni a industria petrolchimica di Teheran (3)

- Le aziende sanzionate oggi "hanno continuato a facilitare le esportazioni petrolifere dell'Iran in contrasto con le sanzioni statunitensi", ha aggiunto il capo della diplomazia Usa per poi avvertire: "Tutte le aziende e gli individui nel settore petrolchimico dovrebbero prenderne atto. Gli Stati Uniti non vacilleranno nel loro impegno per l'applicazione delle sanzioni. Finché il regime iraniano continuerà a sfruttare le entrate delle sue industrie petrolifere e petrolchimiche per finanziare attività destabilizzanti, sanzioneremo qualsiasi azienda o individuo che faciliti tale commercio. Il regime iraniano deve cessare le sue attività destabilizzanti o continuerà ad affrontare una pressione economica e un isolamento diplomatico ancora maggiori. Le nostre sanzioni - conclude Pompeo - rimarranno in vigore fino a quando l'Iran non cambierà il suo comportamento. Continueremo a esporre le attività malvagie del regime, il suo commercio sleale e la sua totale oppressione". (Com)