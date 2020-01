Canada: legali di Meng Wanzhou (Huawei), contro estradizione serve più che semplice vittoria (2)

- Meng è stata arrestata all'aeroporto di Vancouver il primo dicembre 2018, durante uno scalo aereo mentre si recava in Argentina per partecipare ad una conferenza. Gli Stati Uniti ne chiedono l'estradizione perché avrebbe mentito alla banca Hsbc sul controllo di Huawei di una società accusata di tentare di vendere apparecchiature informatiche a una compagnia di telecomunicazioni iraniana. I pubblici ministeri Usa sostengono che la banca si è esposta al rischio di multe, azioni penali e perdita di reputazione facendo affidamento sulla presunta menzogna di Meng. La manager cinese vive agli arresti domiciliari in una delle due case milionarie che possiede a Vancouver. (Was)