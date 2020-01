Usa: su coronavirus oggi informativa nelle commissioni Salute e Relazioni estere del Senato

- I senatori degli Stati Uniti riceveranno oggi dai principali funzionari della Sanità federale un'informativa sullo scoppio del nuovo coronavirus originario della Cina. La comunicazione dell'amministrazione, riferisce "The Hill", si terrà congiuntamente nelle commissioni Salute e Relazioni estere, lo hanno reso noto ieri le stesse commissione in una nota congiunta. "Il nuovo coronavirus è una minaccia emergente per la Salute pubblica. I senatori avranno l'opportunità di ascoltare direttamente dagli alti funzionari della Sanità del governo ciò che sappiamo finora del virus e come il nostro Paese è pronto a rispondere all'evolversi della situazione", ha detto il presidente della commissione Salute, Lamar Alexander. Il rischio per il grande pubblico americano è considerato basso, ma la situazione è ancora in evoluzione. (Was)