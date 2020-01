Governo: da Cdm ok a 3 miliardi per riduzione pressione fiscale su lavoro dipendente

- Il Consiglio dei ministri si è riunito ieri, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Il decreto, riferisce una nota di palazzo Chigi, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l'importo ed estendere la platea dei percettori dell'attuale "bonus Irpef". (segue) (Com)