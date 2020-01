Governo: Cdm approva recepimento 5 direttive europee tra cui mercato interno energia elettrica

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola, ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che delega il governo al recepimento delle direttive europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2019). Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio che elenca i principali provvedimenti da attuare: la direttiva (Ue) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi ("direttiva Smav"), che ha tra gli obiettivi il rafforzamento della tutela dei minori e dei consumatori, la lotta contro l'incitamento all'odio in tutti i contenuti audiovisivi, lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica, l'accessibilità ai contenuti digitali da parte delle persone con disabilità; la direttiva (Ue) 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e stabilisce un quadro aggiornato ed armonizzato della disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e dei servizi correlati; la direttiva (Ue) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; la direttiva (Ue) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare; la direttiva (Ue) 2019/879 sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; la direttiva (Ue) 2019/944 sul mercato interno dell'energia elettrica.(Com)