Governo: Cdm, ok preliminare a direttiva Ue su frodi contro interessi finanziari europei

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del Ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola e del ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (Ue) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio che spiega come la direttiva sostituisca precedenti convenzioni di disciplina della materia e prosegua sulla scia di altri interventi di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri completando, per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi del diritto amministrativo e del diritto civile. (segue) (Com)