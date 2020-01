Governo: Cdm, ok a direttiva Ue su patenti per trasporto merci-persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che recepisce la direttiva (Ue) 2018/645 di modifica della direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. (segue) (Com)