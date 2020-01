Governo: Cdm nomina Silvia Costa commissario per ex carcere Santo Stefano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del presidente Giuseppe Conte, il conferimento alla dottoressa Silvia Costa dell'incarico di Commissario straordinario del governo per il recupero dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano (Ventotene), a norma dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988; su proposta del presidente Giuseppe Conte, la nomina del professor Francesco Riva a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza della categoria "lavoratori dipendenti", in sostituzione dell'ingegner Tommaso di Fazio. Inoltre, il Consiglio dei ministri, vista la delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, è stato sentito in merito alla proposta del presidente Giuseppe Conte per la promozione a presidente di Sezione della stessa Corte dei consiglieri Lucilla Valente, presidente della Sezione di controllo della regione Molise, Vittorio Raeli, presidente della Sezione con funzioni di procuratore della regione Basilicata, e Piergiorgio Della Ventura, presidente della Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi.(Com)