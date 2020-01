Usa: Russiagate, dipartimento Giustizia ammette "insufficienti" premesse per continuare a monitorare ex consigliere di campagna Trump

- Il dipartimento di Giustizia (Doj) statunitense ha segretamente riconosciuto il mese scorso di non avere "presupposti insufficienti" per continuare a monitorare un ex consigliere della campagna 2016 di Trump durante le indagini dell'Fbi (Federal Bureau di Investigation) sulle interferenze russe nelle elezioni. E' quanto emerge, riferisce il "Washington Post", da documenti resi pubblici oggi. Un'ammissione significativa che probabilmente alimenterà le continue critiche su come il Doj ha gestito il caso. L'informazione era contenuta in un ordine pubblicato sul sito web della Corte di sorveglianza sui sistemi di intelligence straniera. A dicembre, secondo l'ordine, il Dipartimento aveva dichiarato alla Corte di essere arrivato a credere che in almeno due delle quattro richieste di monitoraggio dell'ex consigliere, Carter Page, "non vi fossero premesse sufficienti per stabilire una causa probabile" che lo indicasse come agente russo. (segue) (Was)