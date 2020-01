Usa-Iran: Pompeo, decise ulteriori sanzioni a industria petrolchimica di Teheran (2)

- Oltre a queste azioni, il dipartimento del Tesoro "sta anche segnalando Triliance Petrochemical, l'azienda di Hong Kong Sage Energy Hk, l'azienda cinese Peakview Industry e quella degli Emirati Arabi Uniti Beneathco Dmcc, per l'assistenza o il sostegno alla già sanzionata National Iranian oil Company (Nioc), ai sensi dell'ordine esecutivo 13846. Queste compagnie - spiega Pompeo - hanno trasferito collettivamente centinaia di milioni di dollari alla Nioc, fondamentali nel finanziamento della Forza rivoluzionaria islamica Corps-Qods (Irgc-Qf) dell'Iran e dei gruppi terroristici e delle milizie che sostiene in tutto il Medio Oriente". (segue) (Com)