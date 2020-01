Governo: Cdm, ok a riperimetrazione area bonifica isola La Maddalena

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, visto il nulla osta del ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, nonché del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ha deliberato in favore della richiesta del Commissario straordinario di governo per la bonifica e la rigenerazione urbana Christian Solinas, di procedere alla riperimetrazione dell'area di rilevante interesse nazionale individuata con deliberazione del Consiglio dei ministri in data 8 maggio 2018 e denominata "Arsenale militare e area militare contigua Molo Carbone" al fine di includervi l'area urbana nonché lo specchio d'acqua antistante Cala Camicia. All'esame della questione - riferisce una nota della presidenza del Consiglio - ha partecipato lo stesso Commissario, in qualità di presidente della Regione Sardegna. (Com)