Governo: Cdm impugna legge Regione Siciliana su rideterminazione vitalizi

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri, a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, ha deliberato di impugnare la legge della Regione Siciliana n. 19 del 28/11/2019, recante "Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi", in quanto - riferisce una nota della presidenza del Consiglio - alcune disposizioni riguardanti i trattamenti previdenziali e i vitalizi del presidente della Regione, dei consiglieri e degli assessori regionali violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonché i principi di coordinamento della finanza pubblica e di leale collaborazione cui agli articoli 117, terzo comma, e 120 della Costituzione.(Com)