Usa: iniezioni di liquidità della Fed scese di 10 miliardi a 176,1 miliardi di dollari

- La Federal Reserve (Fed, la Banca centrale statunitense) di New York è intervenuta oggi con due iniezioni temporanee di liquidità che hanno comunque comportato una modesta riduzione della quantità complessiva di liquidità temporanea che la Banca centrale sta aggiungendo ai mercati finanziari. Lo riferisce il "Wall Street Journal" precisando che la Fed ha aggiunto liquidità ai mercati monetari per un totale di 74,2 miliardi di dollari tramite 44,15 miliardi in operazioni di pronti contro termine notturni e pronti contro termine a 14 giorni da 30 miliardi di dollari. Ma a causa della scadenza di operazioni passate, l'eccezionale quantità di iniezioni di liquidità della Fed a breve termine è scesa di 10 miliardi a 176,1 miliardi di dollari. (segue) (Was)