Tlc: Usa ampliano campagna contro Huawei dopo le resistenze degli alleati (2)

- L'ultima battuta d'arresto è arrivata la settimana scorsa quando i funzionari del Regno Unito hanno mantenuto la propria posizione dopo che la Casa Bianca ha inviato alti funzionari in Gran Bretagna per presentare ulteriori prove sui rischi che pone Huawei. La campagna degli Stati Uniti contro Huawei ha costretto i Paesi a soppesare le loro relazioni con Washington contro il rischio di scontentare Pechino. I leader stranieri affermano inoltre che la costruzione di reti 5G potrebbe essere più costosa e più lenta senza le apparecchiature Huawei. (Was)