Usa: cadavere spunta da macerie di hotel crollato a New Orleans, protesta la popolazione

- A oltre di tre mesi dal crollo di un Hard Rock hotel in costruzione a New Orleans in Louisiana, è rimasto esposto il corpo di uno dei tre lavoratori morti, suscitando il pubblico sdegno. Lo riferisce l'emittente "Nbc" per poi aggiungere che le autorità di New Orleans hanno risposto ieri alle denunce sostenendo che il telo che copriva una delle vittime era caduto a causa del forte vento. Un nuovo telone è stato poi posizionato e i funzionari della città hanno sottolineato che finora è stato troppo pericoloso recuperare i due corpi tra le macerie ed hanno spiegato che le condizioni del sito si sono ulteriormente deteriorate dal 12 ottobre scorso, quando gran parte dell'edificio si è letteralmente sbriciolato. Ma lo spettacolo ad inizio settimana che ha richiamato l'attenzione delle persone che hanno scattato fotografie del cadavere e ha posto la questione del perché le vittime non siano state ancora recuperate.(Was)