Canada: legali di Meng Wanzhou (Huawei), contro estradizione serve più che semplice vittoria

- Richard Peck, legale di Meng Wanzhou, nella sua arringa finale contro la richiesta di estradizione della direttrice finanziaria di Huawei ha fatto appello al giudice della Corte suprema canadese affinché soppesi il destino della dirigente. L'avvocato, riferisce l'emittente "Cbc", ha aggiunto al giudice che il team legale di Meng chiede più di una semplice vittoria. "Questo è il tipo di caso che mette alla prova il nostro sistema", ha detto Peck. "Non è tanto per noi una questione di stare qui e dire che vogliamo vedere giustizia fatta. Diciamo che bisogna fare il giusto", ha puntualizzato. Il giudice Holmes ha posto fine all'udienza di quattro giorni, ma non ha dato indicazioni sui tempi della sentenza. (segue) (Was)