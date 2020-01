Regionali: commissione Antimafia, restano tre gli impresentabili

- La commissione parlamentare Antimafia rende noto "che per la sentenza di assoluzione emessa oggi in merito all’ultima posizione", di non avere " più nessuna comunicazione da rendere pubblica in merito agli impresentabili". Restano quindi tre, secondo l'organismo parlamentare, i cosiddetti "impresentabili" candidati alle elezioni regionali in programma domenica 26 gennaio in Emilia-Romagna e Calabria, dal momento che il quarto, in campo nella Regione del Sud, è stato oggi assolto dalle accuse a suo carico.(Rin)