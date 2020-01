Medio Oriente: Pence, in primavera Piano di pace di Trump, anteprima a Netanyahu a Washington

- Il presidente statunitense Donald Trump renderà noto in primavera il tanto atteso Piano di pace per il Medio Oriente e ne discuterà i dettagli a Washington la prossima settimana con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo sfidante alle prossime elezioni, Benny Gantz. Lo ha annunciato oggi, riferisce il "Washington Post", il vicepresidente Mike Pence che si trovava a Gerusalemme per il Quinto forum sull’Olocausto. Pence ha anche incontrato Netanyahu e Gantz e li ha invitati alla Casa Bianca per conoscere in anteprima il Piano che è stato completato lo scorso anno ma non rivelato a causa delle turbolenze politiche in Israele. L'amministrazione Trump lo scorso anno ha anticipato proposte di massicci investimenti internazionali nei Territori palestinesi e altrove.(Was)