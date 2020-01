Suppletive Roma: salta voto M5s su Rousseau, c'è solo candidatura Rendina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centrosinistra Pd, Italia viva e Azione trattano per capire chi sarà il candidato che cercherà di vincere le elezioni suppletive di marzo per prendere il posto alla Camera dei deputati che fu di Paolo Gentiloni. I dem avevano proposto lo storico dirigente del partito Gianni Cuperlo, ma alcuni giorni fa i partiti di Matteo Renzi e Carlo Calenda hanno rilanciato, proponendo per lo scranno la candidatura della giornalista di Repubblica Federica Angeli. E se nel centrodestra i partiti sono ancora in fase di trattativa, oggi il M5s avrebbe dovuto scegliere con un voto sulla piattaforma Rousseau il suo candidato. La votazione però è saltata perché l'elenco dei candidati finiva al numero uno. A sfidare centrosinistra e centrodestra a marzo sarà la militante Rossella Rendina, l'unica a inviare la sua candidatura alla piattaforma online del M5s. (Rer)