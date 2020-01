Usa: Sanders cresce nei sondaggi, in testa nel New Hampshire

- Il senatore del Vermont, Bernie Sanders, guida i consensi del campo democratico per le presidenziali 2020 nel New Hampshire e estende così la sua posizione ai vertici dei favoriti degli elettori. Lo rileva, riferisce la "Cnn", il nuovo sondaggio Wbur condotto oggi da MassInc. Sanders è molto avanti rispetto al resto del gruppo, con il 29 per cento dei consensi tra i potenziali elettori democratici nelle primarie a livello nazionale, seguito dal 17 per cento dell'ex sindaco di South Bend in Indiana, Pete Buttigieg, il 14 per cento dell'ex vicepresidente Joe Biden e 13 per cento della senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren. La senatrice del Minnesota Amy Klobuchar si attesta al momento al 6 per cento dei sostegno, mentre il rappresentante delle Hawaii Tulsi Gabbard e l'uomo d'affari Andrew Yang sono entrambi al 5 per cento. Ultimo con il 2 per cento dei consensi è poi e l'uomo d'affari Tom Steyer. Nessun altro candidato ottiene un supporto superiore all'1 per cento. La crescita di Sanders dal 15 per cento del sondaggio Wbur di dicembre al 29 per cento in quello di gennaio è la maggior novità degli ultimi mesi. Il New Hampshire è uno Stato stretto tra quello del Vermont, da Sanders cui proviene, a quello della Warren, il Massachusetts.(Was)