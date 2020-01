Canada: bilinguismo inglese-francese in aumento tra i giovanissimi

- L'istituto di statistica canadese, Satistics Canada, ha monitorato il tasso di bilinguismo inglese-francese in un gruppo di bambini e adolescenti, dai 5 ai 17 anni, e ha rivelato che nell'arco di dieci anni tra il 2006 e il 2016, il tasso di bilinguismo è aumentato dal 17 per cento al 27. Lo riferisce il "Globalnews" che ha sentito l'opinione Pierre-Yves Mocquais, il decano del Campus Saint-Jean dell'Università di Alberta, un importante centro di formazione per insegnanti di francese nel Paese. "Molti genitori, che hanno avuto un'immersione nel francese durante la prima generazione ora vogliono che i loro figli facciano lo stesso", ha spiegato Mocquais. "L'aumento è quindi esponenziale". Secondo Mocquais la domanda è così alta che, nonostante il raddoppio del numero di laureati in Francia negli ultimi quattro anni, non ci sono ancora abbastanza educatori per insegnare il francese. La nuova tendenza, ha aggiunto il professore, rappresenta "un cambiamento nella cultura canadese".(Was)