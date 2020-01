Argentina: crisi del debito, titoli in discesa e spread oltre i 2.000 punti

- Continuano la forte discesa dei titoli di Stato argentini mentre lo spread misurato in relazione ai buoni del tesoro statunitense ha di nuovo sorpassato oggi i 2.000 punti. Si tratta, sottolineano gli analisti, dell'effetto dell'annuncio di ieri del governo della provincia di Buenos Aires di posticipare al 31 gennaio il termine di scadenza della proposta di ristrutturazione di titoli per 260 milioni di dollari. Una decisione quest'ultima maturata alla luce della fredda accoglienza registrata fino a ieri dalla proposta, che in base alle clausole iniziali, ha bisogno dell'adesione del 75 per cento dei creditori per essere valida. Il governo nazionale ha già annunciato di non poter andare in soccorso della maggiore provincia del Paese e cerca di evitarne il default muovendosi a livello negoziale. Una eventuale "cessazione di pagamento" di Buenos Aires secondo gli analisti potrebbe infatti ripercuotersi negativamente su tutto il sistema finanziario. (segue) (Abu)