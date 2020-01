Argentina: crisi del debito, titoli in discesa e spread oltre i 2.000 punti (3)

- Il governo argentino ha presentato a inizio settimana in Parlamento un progetto di legge sulla "sostenibilità del debito con l'estero" in cui si afferma la priorità della crescita economica sul rispetto degli impegni con i creditori. Nella conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa del governo di Alberto Fernandez, il ministro dell'Economia, Martin Guzman ha denunciato la "profonda crisi del debito pubblico che soffre il Paese". "Quello che è stato fatto con il debito è un disastro", ha sottolineato il ministro in riferimento al precedente governo di Mauricio Macri. (segue) (Abu)