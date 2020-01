Argentina: crisi del debito, titoli in discesa e spread oltre i 2.000 punti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Paese non può affrontare l'attuale livello di indebitamento, la volontà di pagare c'è, ma per poterlo fare il Paese ha bisogno di creare la capacità di pagamento", ha dichiarato. "Il primo passo di questo processo è assicurare la sostenibilità del debito pubblico", ha spiegato il principale artefice della strategia che verrà adottata dal governo argentino con i creditori internazionali. Secondo Guzman il progetto inviato in Parlamento "consentirà di avere gli strumenti per eseguire le operazioni necessarie per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità". (Abu)