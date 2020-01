Usa: impeachment, deputato Nadler, "nessun presidente ha mai abusato così del suo potere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti statunitense, Jerry Nadler, nella sua dichiarazione di apertura nel terzo giorno di lavori al Senato sul procedimento di impeachment nei confronti del presidente Donald Trump ha affermato: "Nessun presidente ha mai abusato del suo potere in questo modo". Lo riferisce l'emittente "Nbc". Il processo è ripreso oggi a Washington alle 13 (le 19 in Italia). Nella giornata odierna i Democratici sosterranno la tesi avallata dalla Camera che Trump ha abusato del suo potere. Ieri, i manager (una sorta di procuratori dell'impeachment) della Camera hanno presentato una panoramica del caso e hanno chiesto che venissero chiamati i testimoni. Il portavoce dei democratici al Senato Chuck Schumer aveva escluso qualsiasi scambio di testimoni sull'impeachment. (Was)