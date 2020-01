Iran: investigatori canadesi su abbattimento volo, scatole nere per ora restano in Iran

- L'Ente per la sicurezza dei trasporti canadese (Tsb) afferma che due investigatori stanno rientrando in Canada dopo sei giorni trascorsi a Teheran e due a Kiev per collaborare nell'inchiesta sull'abbattimento di un aereo dell'Ukraine International Airlines. Lo riferisce il "Globalnews" per poi rendere noto che il Tsb ha appreso che i registratori dei dati di volo dell'aereo sono ancora in Iran, mentre le autorità del Paese stanno valutando come scaricare e analizzare le informazioni contenute e se farlo a Teheran. "E' in corso una valutazione della fattibilità del download dei dati di volo e dei registratori vocali nella cabina di pilotaggio in Ucraina", ha affermato oggi l'Ente in una nota. "Il Tsb è stato invitato a partecipare al download e all'analisi delle scatole nere e metterà in campo una seconda squadra di investigatori specializzati ovunque e in qualsiasi momento". (segue) (Was)