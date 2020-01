Usa: iniezioni di liquidità della Fed scese di 10 miliardi a 176,1 miliardi di dollari (2)

- Le banche che attingono a questa liquidità sono limitate nelle quantità che possono assumere in cambio dei loro titoli e pagano gli interessi alla Banca centrale per ottenere i fondi. Gli interventi della Fed sul mercato monetario mirano a mantenere il tasso dei fondi federali all'interno dell'intervallo deciso dell'Istituto centrale e quindi tra l'1,5 e l'1,75 per cento e limitano la volatilità di altri tassi del mercato monetario. La Fed ha rilanciato le operazioni di pronti contro termine a settembre dopo una pausa lunga, un decennio, a causa dell'inaspettata volatilità del mercato monetario. Da settembre però la Fed ha aumentato costantemente le dimensioni delle sue operazioni. La domanda di denaro della Fed è cresciuta e diminuita, ma nel complesso, commenta il "Wsj", la Banca centrale ha ripristinato la calma nei mercati. (Was)