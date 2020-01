Libia: Corte Usa condanna al-Imam a oltre 19 anni di carcere per attacco di Bengasi

- Mustafa al-Imam, il libico che ha agito da perlustratore per la milizia islamista che ha preso d'assalto il consolato degli Stati Uniti a Bengasi nel 2012 è stato condannato oggi a 19 anni e mezzo di prigione da un giudice federale a Washington. Lo riferisce la "Cnn" ricordando che l'uomo era stato accusato l'estate scorsa di aver distrutto una proprietà nel complesso diplomatico statunitense nella città libica e di aver cospirato in sostegno ai terroristi, ma era sfuggito a una punizione più severa quando una giuria non era stata in grado di raggiungere un verdetto su altri capi di accusa tra cui quello di omicidio legato alla morte dell'ambasciatore Usa Christopher Stevens e di altri tre americani. Il giudice Christopher Cooper, che ha pronunciato la sentenza, ha dichiarato che al-Imam non è semplicemente "colpevole per associazione", ma ha probabilmente agito in quanto " occhi e orecchie" della mente dell'attacco quella notte. (segue) (Was)