Libia: Corte Usa condanna al-Imam a oltre 19 anni di carcere per attacco di Bengasi (2)

- Cooper ha anche rievocato l'assedio all'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad alla fine dell'anno scorso, rilevando che la punizione per al-Imam è in parte anche per dissuadere altri potenziali aggressori dal prendere di mira diplomatici e membri dei servizi statunitensi all'estero. La condanna segna uno degli atti finali della vicenda di Bengasi che ha visto diverse indagini e provocato una tempesta politica. (Was)