Fisco: Gualtieri, grande soddisfazione per approvazione Cdm di taglio tasse in busta paga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto sul taglio delle tasse in busta paga "è una grande soddisfazione anche per la coesione dimostrata dalla maggioranza e per il dialogo positivo con le parti sociali". Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che aggiunge: "E' un primo intervento concreto nel segno della crescita e dell’equità che costituirà la base di una più ampia riforma del sistema fiscale". (Rin)