Tlc: Usa ampliano campagna contro Huawei dopo le resistenze degli alleati

- Gli Stati Uniti stanno ampliando la loro campagna per bandire in tutto il mondo la compagnia di telecomunicazioni cinese Huawei dalle reti cellulari 5G di prossima generazione, ma Washington affronta la resistenza di alcuni Paesi. Lo riferisce il "Wall Street Journal" che spiega come il Regno Unito ha dichiarato che avrebbe limitato, ma non vietato l'uso delle apparecchiature Huawei. L'amministrazione del presidente Donald Trump giudica la Gran Bretagna e la Germania come facinorosi che potrebbero spingere altre nazioni ad accogliere Huawei che gli Washington considera una minaccia in termini di spionaggio. "Il Regno Unito è il nostro partner di intelligence più vicino nel mondo della Sicurezza nazionale", ha affermato Tim Morrison, che è stato direttore senior per gli Affari europei del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca fino a novembre. Se la Gran Bretagna accetta apparecchiature Huawei 5G, ha affermato, altri paesi si sentiranno autorizzati a fare altrettanto: "Beh, se il Regno Unito può farlo, allora possiamo farlo anche noi". (segue) (Was)