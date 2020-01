Energia: Su A8 Milano-Laghi aperta stazione con carburanti ecologici (2)

- "Villoresi Est rappresenta un modello di eccellenza in termini di mobilità sostenibile" ha spiegato l'assessore lombardo. "Qui parliamo di mobilità sostenibile, economia circolare e di carburanti a bassa emissione: su questi temi l'impegno di Regione Lombardia è totale. Infatti - ha continuato Mattinzoli - attraverso queste nuove forme si trovano modelli innovativi di economia, nuovi sistemi per fare sviluppo e occupazione. È una vera e propria rete che si sta muovendo per andare verso un'economia attenta ai problemi ambientali, ma che non va in contrapposizione con lo sviluppo economico". "Qui si trova una serie di servizi che mettono come elemento prioritario l'attenzione verso l'utente. Ed è per questo che Regione Lombardia non può che essere presente con i suoi strumenti di governo: la consulta carburanti, la programmazione della rete. Siamo con gli imprenditori per costruire un sistema economico lombardo sempre più in grado di competere con i mercati internazionali andando verso un nuovo modo di fare economia". Mattinzoli ha voluto ricordare che in Regione, da qualche giorno, i distributori di gpl hanno toccato quota 201 sul territorio regionale. "Abbiamo la responsabilità di un lavoro in sinergia, dove sono comuni gli obiettivi tra pubblico e privato e non manca la tutela del tessuto sociale". "Vogliamo una Lombardia sempre protagonista in Italia, ma soprattutto in Europa perché solo con un vero sistema europeo di sviluppo si possono vincere le sfide con le grandi potenze internazionali", ha concluso Mattinzoli. (Com)