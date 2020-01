M5s: Di Maio, giudicateci soltanto alla fine dei cinque anni di governo

- Il Movimento cinque stelle ha diritto ad essere giudicato soltanto alla fine di cinque anni di governo. Lo ha detto Luigi Di Maio, che si è dimesso ieri da capo politico del M5s, durante un comizio a Piazza Galvani a Bologna a sostegno del candidato dei Cinque stelle in Emilia-Romagna, Simone Benini. "Abbiamo diritto ad essere giudicati alla fine dei cinque anni di governo, c'è chi è stato al governo per 30 anni", ha affermato Di Maio. "Noi abbiamo un programma chiaro che va realizzato, alla fine dei cinque anni verremo valutati e lo stesso vale anche per i consiglieri regionali e gli europarlamentari", ha aggiunto.(Rin)