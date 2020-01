Riforme: Di Maio, taglio parlamentari motivo per cui cadde governo con Lega

- Il taglio dei parlamentari è il vero motivo per il quale è caduto il governo gialloverde. Lo ha detto Luigi Di Maio, ieri dimessosi come capo politico del M5s, durante un comizio a Piazza Galvani a Bologna a sostegno del candidato dei Cinque stelle in Emilia Romagna, Simone Benini, commentando la sentenza favorevole di oggi della Cassazione al referendum sul taglio dei parlamentari. "La verità è che qualcuno si sta preparando a fare qualcosa, qualcuno farà di tutto per andare a votare prima per incassare un numero di parlamentari maggiore rispetto a quelli che vogliamo tagliare", ha affermato Di Maio, secondo cui questo sarebbe il motivo per cui "è caduto il governo ad agosto.(Rin)