Giustizia: Sala, serve carcere diverso, meno affollato e più aperto (2)

- "La prima assemblea nazionale della conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà che si è tenuta a Milano lo scorso ottobre- ha proseguito il sindaco - ha evidenziato che l'Italia è il terzo Paese europeo per sovraffollamento delle carceri, dopo Macedonia del Nord e Romania". "Sono problemi, denunciati in passato anche da organismi internazionali come la Corte di Strasburgo, che offrono un'immagine indegna di un Paese civile e che quindi ci riguardano tutti, come politici, come amministratori e come semplici cittadini. Le questioni dei diritti dei detenuti, della riforma del sistema carcerario, della revisione del sistema delle pene sono temi di assoluta, drammatica attualità. L'aumento del numero dei suicidi, ben 52 nel corso del 2019, dei tentati suicidi, degli episodi di autolesionismo e di violenza all'interno delle nostre carceri sono l'aspetto più evidente di una situazione ormai insostenibile", ha denunciato Sala. (segue) (Rem)