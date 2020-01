Brasile: presidente Bolsonaro apre a possibile creazione del ministero della Sicurezza (2)

- Intervistato all'uscita del palazzo presidenziale prima di partire per l'India, Bolsonaro ha definito "logico" il fatto che Moro sia "contrario alla riforma", ma avvertito che la discussione è tutt'ora aperta ed estesa alla partecipazione di tutti i ministri. Ad ogni modo, se si dovesse creare il ministero, "Moro rimarrebbe alla guida della Giustizia" così come si era deciso quando si invitò il togato ad entrare nel governo: in quel momento "non esisteva ancora l'idea di fondere il ministero della Giustizia con quello della Sicurezza". Bolsonaro ha quindi detto che a favore della riorganizzazione si trova anche il presidente della Camera, Rodrigo Maia, pronto a reinstallare anche la commissione parlamentare ad hoc. Pur senza conferme ufficiali, diversi media attribuiscono alla mossa di Bolsonaro la volontà di contrastare la popolarità di Moro, da mesi superiore a quella del capo dello stato. (segue) (Brb)